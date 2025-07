Benveuta all’estate con 14 simpaticissimi gradi riti d’amore e saune nell’igloo | siamo a stati a Tallin per una vacanza da fiaba o quasi

Benvenuti all’estate con 14 gradi, tra rituali d’amore, saune nell’igloo e atmosfere da fiaba. Siamo stati a Tallinn, esplorando una tradizione antica e affascinante come il “Midsummer”, la festa di mezza estate che scalda i cuori degli estoni. Tra falò portafortuna e momenti di convivialità, questa vacanza è stata un vero tuffo in una cultura magica e sorprendente, pronta a regalarci ricordi indimenticabili.

Falò portafortuna, sauna nell’igloo e riti d’amore per trovare marito: cronache di notti di “mezza estate” in una Tallinn da fiaba Se per i Millennials italiani l’inizio dell’estate era sancito, almeno fino alla prima metà degli anni Duemila, dal Festivalbar, in Estonia c’è una tradizione altrettanto iconica per i suoi abitanti – e ben più longeva – che risponde al nome di “ Midsummer ”. È la festa di mezza estate, che tanto mezza in realtà non è perché cade nei giorni intorno al 21 giugno, quando la bella stagione è astronomicamente appena iniziata. Siamo volati fino a Tallinn per saperne di più e per scoprire la città dalle torri medievali con gli inconfondibili tetti a cono arancioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it