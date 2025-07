In Campania il concerto del direttore d’orchestra russo Valery Gergiev Picierno attacca De Luca | Finanzia un fiancheggiatore di Putin

In Campania, il concerto del celebre direttore d'orchestra russo Valery Gergiev ha scatenato polemiche: l’attacco del sindaco Picierno all'ex governatore De Luca per aver finanziato un sostenitore di Putin riaccende il dibattito sulla presenza di figure controverse nel mondo della musica. L’ultima sua esibizione in Italia risale a poche ore prima dell’invasione dell’Ucraina. Ora, Gergiev rimane una figura discussa: persona non più accolta con facilità nel panorama culturale italiano.

L’ultima sua esibizione in Italia risale al 23 febbraio 2022 a poche ore dall’ invasione russa dell’Ucraina. Poi il direttore d’orchestra russo Valery Gergiev – uno dei massimi protagonisti del panorama musicale contemporaneo – è stato “ allontanato ” dalla direzione dell’orchestra della Scala per non avere preso le distanze da Vladimir Putin, suo amico, come richiesto dallo stesso sindaco Giuseppe Sala. Da quel momento è diventato “ persona non grata ” non solo in Italia ma anche nel resto d’ Europa. Dopo 3 anni e mezzo però ritorna in Italia a dirige un concerto sinfonico. Lo farà il 27 luglio prossimo alla Reggia di Caserta, dove prenderà parte alla rassegna estiva “Un’Estate da RE”, programmata e finanziata dalla Regione Campania (con fondi POC). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In Campania il concerto del direttore d’orchestra russo Valery Gergiev. Picierno attacca De Luca: “Finanzia un fiancheggiatore di Putin”

