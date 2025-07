LIVE Cocciaretto-Bencic 4-6 6-3 6-7 Wimbledon 2025 in DIRETTA | italiana eliminata al match tie-break!

Il Wimbledon 2025 ci regala emozioni indimenticabili, e l’ultimo match tra Cocciaretto e Bencic non è stato da meno. In una sfida avvincente, la nostra atleta italiana ha dato il massimo, ma si è arrende al tie-break decisivo. Rimani aggiornato in diretta per scoprire tutte le news, risultati e analisi di questa edizione ricca di sorprese, perché il tennis italiano continua a sorprendere e appassionare il pubblico di tutto il mondo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.07 L’appuntamento non è che alle prossime partite dei nostri italiani nel corso di questo fantastico Wimbledon ricco di sorprese. Io vi ringrazio per aver seguito il match di Cocciaretto insieme ad OA Sport, che come sempre vi propone le Dirette Live testuali di tutto il mondo del tennis italiano e non. Non mi resta che augurare a tutti voi buon divertimento e buon tennis! 17.06 Cocciaretto perde comunque una partita che dal secondo set in poi ha giocato al livello che ha dimostrato di poter avere in queste ultime settimane, sperando che la parentesi avuta adesso non si limiti solo alla stagione sull’erba ma che siano un nuovo inizio per la tennista che in passato ha avuto tutt’altro spessore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Bencic 4-6 6-3 6-7, Wimbledon 2025 in DIRETTA: italiana eliminata al match tie-break!

In questa notizia si parla di: cocciaretto - wimbledon - diretta - match

Wimbledon donne: sulla strada di Paolini c'è Sabalenka, Cocciaretto sfida subito Pegula - All’orizzonte di Wimbledon, le nostre talentuose azzurre si preparano a scendere in campo con determinazione e passione.

Wimbledon in diretta: in campo Cobolli e Cocciaretto, poi tocca a Sonego. Obiettivo ottavi Vai su X

Wimbledon 2025: tra gli italiani attesissimo il match tra i connazionali Sinner vs Nardi mentre Lorenzo Musetti dovrà vedersela con Nikoloz Basilashvili e Flavio Cobolli con Beibit Zhukayev ma anche Sonego vs Faria e le italiane Cocciaretto contro Pegula e Br Vai su Facebook

LIVE! Wimbledon, Day 6: oggi 4 italiani, aprono Cobolli e Cocciaretto; Wimbledon in diretta: Cobolli agli ottavi, Cocciaretto-Bencic 4-6, 6-3. In campo anche Sonego; LIVE Wimbledon: Cobolli agli ottavi, Mensik ko. Cocciaretto fuori al 3°, Nakashima-Sonego 7-6 4-3.

Sinner-Martinez a Wimbledon in diretta: Jannik a caccia degli ottavi dalle 14.30. Subito in campo Cobolli e Cocciaretto - Jannik affronta lo spagnolo, sarà il primo match del centrale (un solo precedente, vinto dall'azzurro). Si legge su corriere.it

Wimbledon 2025, la diretta di oggi: match sospesi per pioggia. Cobolli avanti, attesa per Sinner - Dopo i risultati per nulla esaltanti di ieri (fuori Bellucci, Darderi e la coppia Errani- Secondo msn.com