Percorsi sostegno art 6 e art 7 Indire comunica sedi di esame anche in Sardegna

Buone notizie per gli aspiranti insegnanti della Sardegna! La Gilda degli Insegnanti di Oristano annuncia con entusiasmo che, grazie a un sollecito del sindacato, Indire ha comunicato l'apertura di sedi d'esame anche in Sardegna per i percorsi di sostegno art. 6 e art. 7. Questa novità rappresenta un passo importante verso un accesso più equo e capillare ai percorsi di formazione e specializzazione. Resta aggiornato per scoprire tutte le sedi e le date ufficiali!

La Gilda degli insegnanti di Oristano comunica che, su sollecitazione del sindacato, Indire ha comunicato l'apertura di sede d'esame anche in Sardegna. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: indire - comunica - esame - sardegna

Sono stati pubblicati gli avvisi e i decreti per l’indizione di due procedure molto attese da migliaia di aspiranti: i Corsi Indire per i docenti... Vai su Facebook

Percorsi sostegno art. 6 e art. 7, Indire comunica sedi di esame anche in Sardegna; Corsi sostegno INDIRE 2025, ecco le FAQ ufficiali: il punto su sedi, esami, corsi a luglio e agosto. RISPOSTE; Corsi sostegno INDIRE e Università , triennalisti e abilitati estero: tutte le RISPOSTE AI QUESITI.

Corsi sostegno INDIRE 2025, ecco le FAQ ufficiali: il punto su sedi, esami, corsi a luglio e agosto. RISPOSTE - 6 e 7 del DL 71/2024 riservati ai docenti con almeno tre anni di servizio sostegno nel grado richiesto negli ... Scrive orizzontescuola.it

Percorsi sostegno 2025 Indire, lezioni online da fine luglio salvo imprevisti. Esami in presenza nelle sedi decentrate - 7 del DL 71/2024: la pubblicazione degli avvisi Indire, insieme ai pochi bandi ancora pubblicati, pongono l'inizio delle lezioni già a fine lugl ... Secondo orizzontescuola.it