Violenta lite finisce in tragedia | 29enne arrestato per omicidio

Una violenta lite tra due giovani si è trasformata in tragedia: un 29enne è stato arrestato con l’accusa di omicidio. Questa drammatica vicenda, avvenuta nella notte del 2 luglio a Napoli, mette sotto i riflettori la pericolosità dei conflitti che sfuggono di mano. La scena si è conclusa con una perdita irreparabile, lasciando la comunità sgomenta e chiedendo giustizia. Proseguiamo nell’analisi di questo tragico episodio.

Tempo di lettura: 2 minuti Per delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli si comunica che lo scorso 3 luglio, l'Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato hanno eseguito un decreto di fermo per indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli a carico di un 29enne di origini marocchine gravemente indiziato dell' omicidio di un connazionale di 27 anni, perpetrato nella notte del 2 luglio u.s. in Via Alessandro Poerio, nei pressi di un centro scommesse. Le indagini, intraprese nell'immediatezza dei fatti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, sotto il coordinamento della Procura partenopea, si sono concentrate, dapprima sulla raccolta di testimonianze e sull'acquisizione delle immagini di video sorveglianza registrate in zona, per poi consolidarsi a seguito del sopralluogo dei militari della Sezione Investigazioni scientifiche di Napoli.

