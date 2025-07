De Winter Inter la dirigenza nerazzurra insiste per il difensore del Genoa | le ultime

Il calciomercato nerazzurro si infiamma con importanti sussurri di scambi tra Inter e Genoa, alimentando aspettative e strategie. La dirigenza interista insiste per portare a Milano il talentuoso difensore belga Koni De Winter, mentre i rossoblù puntano sui giovani nerazzurri per rinforzare la rosa. Le trattative sono in pieno fermento: il futuro di alcuni protagonisti potrebbe cambiare radicalmente nelle prossime settimane. Resta da scoprire come evolverà questa intrigante alchimia di mercato.

De Winter Inter, possibili intrecci di mercato tra il club nerazzurro e il Genoa: le ultime. Continua il calciomercato Inter. Secondo quanto riportato da Il Secolo ci sono possibili scambi tra l’ Inter e il Genoa: i rossoblù hanno mostrato interesse per i promettenti talenti nerazzurri, mentre il club di Viale della Liberazione ha già espresso un forte interesse per il belga Koni De Winter in difesa. Il Secolo XIX riporta che Pio Esposito, Simeone, Nzola e, ovviamente, Pinamonti continuano a suscitare interesse. Pinamonti è tornato all’Inter dopo che il suo riscatto, superiore ai 14 milioni, non si è concretizzato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Winter Inter, la dirigenza nerazzurra insiste per il difensore del Genoa: le ultime

In questa notizia si parla di: inter - winter - genoa - dirigenza

La risorsa preziosa di Genova de Winter attira lo sguardo tra l’Inter, tre club della Premier League anche in Hun - Nel vivace mondo del calciomercato, una stella sta brillando tra le luci di Genova: Koni de Winter. Questo giovane difensore belga, già nel mirino di tre club della Premier League, sta catturando l’attenzione mondiale con le sue prestazioni.

GDS - Inter e Genoa lavorano allo scambio tra Valentin Carboni e Koni De Winter , ma i nerazzurri hanno annotato sul taccuino anche il nome di Morten Frendrup. Il centrocampista è apprezzato dalla dirigenza di Viale della Liberazione e "se i nerazzurri voles Vai su Facebook

Inter-Genoa, scambio Carboni-De Winter? E Marotta studia pure Frendrup; Inter e Genoa studiano lo scambio: Carboni per De Winter; Inter, De Winter monitorato da più di un anno. Ma il preferito per la difesa resta….

Inter e Genoa studiano lo scambio: Carboni per De Winter - I rossoblù apprezzano molto l’argentino dell’Inter, mentre la dirigenza nerazzurra è sulle tracce del difensore belga. Segnala msn.com

Inter, De Winter monitorato da più di un anno. Ma il preferito per la difesa resta… - I nerazzurri rimangono alla ricerca di un elemento giovane e di valore da inserire nel proprio reparto arretrato ... fcinter1908.it scrive