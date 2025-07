Sorpresi da grandine e pioggia mentre scalavano la Pietra di Bismantova | salvati dall’elisoccorso

Una giornata di avventura che si è trasformata in un vero e proprio salvataggio. Due scalatori, sorprendenti da grandine e pioggia sulla Pietra di Bismantova, sono stati recuperati dall'elisoccorso grazie alla prontezza dei soccorritori. La loro esperienza ci ricorda quanto il rispetto per la natura e le condizioni meteorologiche sia fondamentale per evitare drammatiche conseguenze. La montagna, infatti, non perdona chi la sfida senza preparazione.

Castelnovo Monti (Reggio Emili)a, 5 luglio 2025 – Potevano essere ben più gravi le conseguenze per due scalatori che sono stati recuperati oggi pomeriggio sulla Pietra di Bismantova. Il maltempo li ha colti di sorpresa mentre si trovavano lungo via Zuffa Ruggero e si accingevano a raggiungere la cima del massiccio: grandine, pioggia e nuvole basse hanno costretto gli scalatori a fermarsi alla sosta del terzo tiro. I tecnici della stazione monte Cusna sono saliti sulla sommità della Pietra per calarsi dall'alto e raggiungere gli scalatori: stavano per iniziare le manovre di calata quando è giunto l'elicottero Drago dei vigili del fuoco che ha comunicato che avrebbe svolto il recupero tramite verricello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sorpresi da grandine e pioggia mentre scalavano la Pietra di Bismantova: salvati dall’elisoccorso

