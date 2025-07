Sorpresi dal maltempo nel lago di Como | 5 turisti finiscono in acqua e restano bloccati sugli scogli

Il maltempo improvviso ha colpito il lago di Como, sorprendendo cinque turisti che sono finiti in acqua e rimasti bloccati sugli scogli. La squadra fluviale dei vigili del fuoco di Lecco, insieme alla squadra nautica, ha messo in atto l'operazione "Lario Sicuro" per garantire un rapido salvataggio. Un intervento tempestivo e efficace che dimostra come la professionalità possa fare la differenza in situazioni di emergenza.

La squadra fluviale dei vigili del fuoco di Lecco, con l'ausilio di una squadra nautica, impegnata nell'operazione "Lario Sicuro" si è occupata delle operazioni di salvataggio.

