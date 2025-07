Milan Jashari si avvicina | non parte con il Bruges

Milan Jashari si avvicina al trasferimento, ma non parte con il Bruges: un indizio cruciale a favore del Diavolo potrebbe segnare la svolta definitiva. Il calciomercato entra nel vivo, soprattutto in Serie A, dove le grandi squadre cercano di rilanciarsi sfidando il Napoli campione. Si è iscritto al grande ballo anche il… Resta sintonizzato, perché il mercato promette sorprese e colpi di scena emozionanti.

Indizio importante a favore del Diavolo per il centrocampista, potremmo essere alla svolta definitiva: ulteriore segnale per la conclusione dell’affare Giorno dopo giorno, il calciomercato entra sempre più nel vivo. Specialmente in Serie A, dove tutte le big vogliono lanciare segnali di riscossa nei confronti del Napoli campione d’Italia, sfidandolo in una prossima stagione che si annuncia incertissima. Si è iscritto al gran ballo anche il Milan, che ha inaugurato la campagna acquisti con Ricci e adesso intende proseguire lungo questa strada. – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, Jashari si avvicina: non parte con il Bruges

In questa notizia si parla di: milan - jashari - avvicina - bruges

Calciomercato Milan, si tratta per Jashari: incontro decisivo, ecco cosa manca - Il calciomercato del Milan entra nel vivo: si avvicina un incontro decisivo con Ardon Jashari, giovane talento da seguire con attenzione.

Buongiorno e buon Sabato ì rossoneri ? Ecco la rassegna stampa di oggi: ? Gazzetta dello Sport “IL MILAN SCATTA” C’è il Sì di Jashari, offerti 30 milioni. Centrocampisti: assalto al Bruges ma non si molla nemmeno Xhaka. Il supercolpo potrebbe es Vai su Facebook

Allegri e il nuovo centrocampo del Milan: meno incursioni, più possesso, Ricci si avvicina; Tuttosport: Nel braccio di ferro tra Bruges e Milan, Jashari si schiera; Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Jashari più vicino”.

Milan, Jashari si avvicina: non parte con il Bruges - Il club rossonero spera nella rapida conclusione della vicenda di mercato, lo svizzero diserta la partenza del club belga ... Si legge su calciomercato.it

Milan, un passo avanti per Jashari. Non va in Scozia con la squadra, si allenerà da solo - record del Milan ma il club e il giocatore hanno trovato un accordo: non andrà all'amichevole con i Rangers e al mini- gazzetta.it scrive