Maltempo allerta meteo arancione e gialla per temporali domani domenica 6 luglio | le regioni a rischio

Preparatevi, Italia: un’ondata di maltempo sta per sconvolgere il weekend. Domani, domenica 6 luglio, temporali intensi si abbatteranno al Nord, portando grandine, vento e un deciso calo delle temperature. La Protezione Civile ha già emesso allerte arancioni e gialle per le zone a rischio. Restate aggiornati e adottate le precauzioni necessarie: la sicurezza viene prima di tutto.

L'ondata di caldo che ha interessato l’Italia sta per terminare. Atteso il passaggio della prima perturbazione del mese al Nord. Porterà temporali con grandine, raffiche di vento e un calo delle temperature. La Protezione Civile ha emesso un'allerta arancione in Lombardia, gialla in altre regioni del Nord Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

