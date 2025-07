Roma diossina nell’aria dopo l’esplosione | Arpat conferma i sospetti

L'esplosione in via dei Gordiani a Roma ha lasciato un segno inquietante sulla qualità dell'aria, con ARPA Lazio che conferma la presenza di diossina superiore ai limiti consentiti. La scoperta di 1 pg/m3 di diossine-Teq solleva serie preoccupazioni sulla sicurezza ambientale e sulla salute pubblica. Ora, più che mai, è fondamentale comprendere le implicazioni di questo incidente e adottare misure tempestive per tutelare i cittadini e il nostro ambiente.

Roma, 5 luglio 2025 – L' esplosione di ieri in via dei Gordiani a Roma ha liberato diossina nell’aria. Lo fa sapere Arpa Lazio. In particolare, il monitoraggio dell’Agenzia per la protezione ambientale ha rilevato presenza di diossine-Teq in quantità pari a 1 pgm3. "Concentrazioni superiori a 0,3 pgm3 indicano la presenza di una fonte di emissione localizzata, ovvero significano che l'incendio ha effettivamente generato diossina”, si spiega. Al fine della rilevazione Arpa Lazio ha installato un campionatore, “necessario per verificare l'eventuale presenza in aria di sostanze inquinanti come idrocarburi policiclici aromatici, Pcb e diossine, a poca distanza dall'area interessata dall'incendio”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net