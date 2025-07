Non ci sarebbe differenza se un bambino fosse mio o adottato Volevo prendermi cura di una bambina profuga di guerra me lo hanno impedito | parla Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini si apre senza filtri, svelando emozioni profonde e riflessioni intime sulla vita, l’amore e i sogni. La sua sincerità conquista, anche quando parla di desideri impossibili e barriere insormontabili, come il suo desiderio di aiutare una bambina profuga di guerra. Una testimonianza toccante che ci invita a riflettere sull’importanza di compiere il bene, superando ogni ostacolo, perché alla fine, ciò che conta davvero è il cuore.

Elettra Lamborghini si è raccontata al settimanale DiPiù in modo molto schietto anche per quanto riguarda la vita privata. A cominciare dall’amore:”Per lui è stato un colpo di fulmine, io ero interessata ma non mi fidavo. Ho fatto passare del tempo prima di rivederlo. Al primo appuntamento ho messo subito le cose in chiaro: ‘Se mi baci, vuol dire che siamo fidanzati'”, le parole a proposito del marito Nick van de Wall, deejay olandese aka Afrojack. E per quanto riguarda i figli? Anche in questo caso, Lambroghini va dritta al punto: “Io sento una fortissima vocazione verso i bambini, sento che non ci sarebbe differenza se un bambino fosse mio o se lo adottassi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it