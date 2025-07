Taranto cassiera aggredita per un centesimo | colpita al volto con un oggetto metallico

Una scena di inaudita violenza scuote Taranto: una cassiera è stata aggredita brutalmente da una cliente per un centesimo di resto mancante, colpita al volto con un oggetto metallico. Un episodio che evidenzia come la frustrazione possa degenerare in azioni estreme, lasciando tutti sgomenti. Resta aggiornato su questa e altre notizie: abbonati a DayItalianews per conoscere ogni dettaglio di questo grave episodio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Violenza in un centro commerciale: la richiesta del centesimo mancante degenera. Una semplice transazione si è trasformata in un episodio di violenza assurda: una cassiera è stata aggredita e ferita al volto da una cliente per un centesimo di resto mancante. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di giovedì 3 luglio, intorno alle 11,30, all’interno di un centro commerciale a Taranto. Secondo quanto ricostruito, la cliente, in evidente stato di agitazione, ha insistito per ricevere il centesimo di resto dopo aver acquistato un sacchetto di carbonella da 4,99 euro. Alla risposta della cassiera, la situazione è degenerata: la donna ha estratto un oggetto metallico e ha colpito la lavoratrice al volto, provocandole una ferita al setto nasale e la rottura della lente degli occhiali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Taranto, cassiera aggredita per un centesimo: colpita al volto con un oggetto metallico

In questa notizia si parla di: cassiera - centesimo - taranto - aggredita

Cassiera picchiata per un centesimo di resto: ferita al volto da una cliente in un negozio di Taranto - Una scena di incredibile tensione scuote il cuore di Taranto: una cassiera, vittima di un’aggressione brutale da parte di una cliente esasperata, è stata colpita al volto con un oggetto metallico per un centesimo di resto.

Taranto, cassiera aggredita per non aver dato un centesimo di resto: ferita al volto con un oggetto metallico Vai su X

Taranto, cassiera aggredita per non aver dato un centesimo di resto: ferita al volto con un oggetto metallico; Cassiera aggredita per non aver dato il resto di un centesimo; Cassiera aggredita e ferita da una cliente per il mancato resto di un centesimo. Portata in ospedale.

Una cassiera di un negozio a Taranto è stata aggredita da una cliente per un centesimo di resto, riportando ferite al volto e danni agli occhiali - Un episodio di violenza si è verificato nella tarda mattinata di giovedì 3 luglio all’interno di un centro commerciale di Taranto, dove una cassiera è stata aggredita da una cliente in evidente stato ... Scrive controcopertina.com

Ugl, cassiera aggredita per mancato resto di 1 centesimo - 30 in un centro commerciale di Taranto, dove una cassiera è stata colpita al volto con un oggetto meta ... Secondo trmtv.it