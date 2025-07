Israele vuole conquistare Cipro segretario generale Stefanos Stefanou contro immigrazione israeliana | Tel Aviv ci sta occupando

L’isola di Cipro si trova al centro di una crescente tensione, con il segretario generale Stefanos Stefanou che denuncia l'acquisto illegale di terreni da parte di cittadini israeliani, minacciando la sicurezza nazionale. Tel Aviv, accusata di tentativi di occupazione, solleva preoccupazioni sempre più profonde tra la popolazione cipriota. Questa delicate situazione potrebbe avere conseguenze imprevedibili per la stabilità dell'isola e della regione.

Un'ondata crescente di acquisti immobiliari da parte di cittadini israeliani ha sollevato l'allarme a Cipro

«Israele ci sta occupando» ha dichiarato il segretario Stefanou «Stiamo perdendo il controllo del nostro paese, mentre loro acquistano illegalmente porzioni di territorio in aree sensibili, mettendo a rischio la sicurezza nazionale». problemi ovunque Vai su X

Cipro, i quartieri chiusi ed esclusivi israeliani generano preoccupazione; Cipro: polemica tra l'ambasciatore di Israele a Nicosia e il leader del Partito di sinistra AKEL. Gli israeliani comprano sempre più case sull'isola.

