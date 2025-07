Cecilia Capriotti il primo look per il matrimonio | la sposa veste champagne sposo e invitati sono in bianco

Manca ormai poco al grande giorno di Cecilia Capriotti, che ha svelato il suo primo look per il matrimonio: un elegante vestito color champagne, perfetto per l'occasione speciale. Sposa, sposo e invitati sfoggeranno tonalità di bianco, creando un’atmosfera raffinata e luminosa. Scopriamo insieme chi ha firmato l’outfit della futura sposa e tutte le altre anteprime di questo evento indimenticabile. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa cerimonia da sogno.

