Carlos Alcaraz la replica piccata a Nick Kyrgios | Una vera autorità su quel tema

Le recenti parole di Nick Kyrgios hanno acceso nuovamente il dibattito nel mondo del tennis, questa volta puntando il dito contro Carlos Alcaraz. L'irriverente ex tennista ha lanciato una frecciatina sulla dedizione e le distrazioni del giovane spagnolo, suscitando una replica puntuale e decisa da parte di Alcaraz stesso. La tensione tra i due si fa sempre più palpabile, lasciando gli appassionati intrigati dal futuro di questa rivalità.

Parole a cui non è mancata la replica. Hanno fatto discutere le affermazioni del solito Nick Kyrgios. Questa volta l'ex tennista, a sorpresa di tutti, non se l'è presa con Jannik Sinner bensì con il rivale Carlos Alcaraz. "Carlos - erano state le parole dell'australiano - potrebbe distrarsi, potrebbe fare troppe feste. È questo il suo unico problema, mentre Sinner resterà più focalizzato. Credo che alla fine avrà una carriera migliore perché Alcaraz ama le ragazze". Immediata la replica del diretto interessato: "Questi soi divertenti, e venendo da un personaggio come Nick non c’è molto da essere sorpresi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it