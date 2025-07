Cr7 assente ai funerali di Diogo Jota | critiche e polemiche Avvistato sul suo yacht a Maiorca

L’assenza di Cristiano Ronaldo ai funerali di Diogo Jota ha scatenato un’ondata di polemiche e critiche sui social, alimentate anche dall’avvistamento del fuoriclasse portoghese sul suo yacht a Maiorca. Mentre i tifosi si chiedono il motivo di questa scelta, il mondo del calcio si interroga sulla gestione delle emozioni e delle priorità di uno dei giocatori più discussi e amati. Ma cosa c’è dietro questa intricata vicenda?

Roma, 5 luglio 2025 – Sta scatenando critiche e polemiche, non solo sui social, l’ assenza di Cristiano Ronaldo ai funerali di Diogo Jota, compagno di nazionale morto in un incidente d’auto. "Eravamo insieme in Nazionale, ti eri appena sposato." Cr7, giocatore più popolare al mondo, non era presente alle esequie a Gondomar, città natale di Diogo Jota, a differenza di tanti connazionali e compagni di club del Liverpool che gli hanno dedicato un ricordo emozionante. Fra questi i compagni di squadra vecchi e nuovi come il capitano Virgil van Dijk, Andy Robertson, Alexis Mac Allister, Darwin Nu'nez, Ibrahima Konatè e Caoimhin Kelleher all'allenatore dei Reds, Arne Slot, oltre ai connazionali Ruben Dias, Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Joao Fe'lix e al ct del Portogallo, Roberto Martinez. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net