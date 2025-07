Wimbledon | Sinner batte Martinez in tre set e vola agli ottavi

In un'affascinante performance a Wimbledon, Jannik Sinner conferma il suo talento superando agevolmente Pedro Martinez in soli tre set, assicurandosi un posto tra gli ultimi sedici. La sua abilità e determinazione lo proiettano verso un nuovo importante traguardo nel torneo più prestigioso del tennis. Con un occhio già rivolto ai prossimi avversari, Sinner si prepara a scrivere un'altra pagina di storia. La curiosità ora si concentra sul suo prossimo sfidante, che uscirà dal match tra Dimitrov e Ofner.

Un'altra vittoria senza difficoltà per Jannik Sinner che liquida lo spagnolo Pedro Martinez in meno di due ore e raggiunge gli ottavi di finale. Il n. 1 al mondo tornerà in campo lunedì 7 luglio 2025 contro Grigor Dimitrov o Sebastian Ofner

