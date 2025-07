Napoli Fringe Festival 2025 | Vlad Dracula torna in città con L’uomo più crudele di Gian Maria Cervo

Preparati a riscoprire una delle figure più inquietanti della storia: Vlad l’Impalatore, meglio conosciuto come Dracula. A Napoli, il leggendario sovrano torna in scena con “L’uomo più crudele”, un avvincente spettacolo che racconta la sua oscura leggenda, in un contesto di storia e spettacolo durante il Napoli Fringe Festival 2025. L’ingresso è gratuito, su prenotazione, per vivere un’esperienza unica nel cuore della città. Non mancare!

La leggenda di Vlad l'Impalatore, il celebre Dracula storico, rivive a Napoli grazie allo spettacolo L'uomo più crudele, tratto dalla commedia di Gian Maria Cervo e diretto da Sara Sole Notarbartolo. L'evento andrà in scena martedì 23 luglio alle ore 21:00 presso il Real Albergo dei Poveri, nell'ambito del Napoli Fringe Festival 2025, all'interno delle celebrazioni ufficiali per i 2500 anni dalla fondazione di Neapolis. L'ingresso è gratuito, su prenotazione. Dracula a Napoli: uno spettacolo site-specific tra mito e storia. Con un cast d'eccezione composto da Matteo Bertolotti, Milena Pugliese, Rino Rivetti, Fabio Rossi e Orazio Rotolo Schifone, L'uomo più crudele prende vita in una versione site-specific pensata appositamente per il suggestivo scenario del Real Albergo dei Poveri.

Napoli Fringe Festival: la città si risveglia in scena - Napoli Fringe Festival anima la città, risvegliandola in scena con apertura e inclusione. Laura Valente, direttore artistico di “Napoli 2500”, illustra come questa manifestazione rappresenti un dialogo tra vari linguaggi teatrali.

