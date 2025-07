Ganna 1ª tappa amara Cade riparte ma la schiena fa male | ritiro Stagione da reinventare

Ganna 1170, un talento che affronta la stanchezza e le sfide con coraggio, cade ma non si arrende. La sua schiena dolorante mette in forse il prosieguo della stagione, costringendolo a reinventarsi dopo una tappa amara. Peccato per l'olimpionico, che aveva preparato il Tour con passione e dedizione. Ora, gli restano gli Europei in Francia e il Mondiale su pista in Cile, tappe cruciali per dimostrare ancora una volta il suo valore.

