LIVE Sonego-Nakashima 6-7 3-4 Wimbledon 2025 in DIRETTA | grande equilibrio nel secondo set

L’emozione è alle stelle mentre Sonego e Nakashima si sfidano nel cuore di Wimbledon 2025, offrendo uno spettacolo di pura adrenalina e talento. In un match caratterizzato da equilibrio e colpi di scena, ogni punto conta come oro. Rimanete sintonizzati e cliccate qui per aggiornare la diretta live: il volley di emozioni continua a sorprendere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Perfetta palla corta di Sonego. 15-0 Non rientra il passante dell’americano. Sonego aveva seguito a rete il rovescio in uscita dal servizio 3-4 Gioco Nakashima: prima al corpo e dritto vincente. 40-0 Prima in slice ad uscire per l’americano che pizzica la riga 30-0 Ace, il quarto della partita per l’americano. 15-0 Termina in corridoio il rovescio di Sonego 3-3 Gioco Sonego: grandissima difesa dell’italiano che gioca sulla riga e ribalta l’inerzia dello scambio. A-40 Prima al cento e dritto ad incrociare 40-40 Che punto!!! Sonego manovra benissimo da fondo, segue a rete un back basso e poi in allungo protegge il lungolinea 30-40 Sonego gestisce bene la risposta profonda di Nakashima e poi decide di attaccare in controtempo consegnandosi all’americano Seconda 30-30 Bellissima volee bassa di dritto di Sonego che gestisce bene il passante di Nakashima 15-30 Sonego va fuori giri sul dritto in uscita dal servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Nakashima 6-7, 3-4, Wimbledon 2025 in DIRETTA: grande equilibrio nel secondo set

In questa notizia si parla di: sonego - nakashima - diretta - wimbledon

LIVE Sonego-Nakashima, Wimbledon 2025 in DIRETTA: pronostico da ribaltare, si annuncia una battaglia - Benvenuti alla Diretta Live di OA Sport, dove oggi si sfideranno Lorenzo Sonego e Brandon Nakashima in un match che promette scintille nel terzo turno di Wimbledon 2025.

Evvai #sonego vince in 4 set “Grande prestazione si stava complicando e non poco la faccenda,energie spese tante , si è ripreso immediatamente, con #nakashima ha un’occasione”#reggi #Wimbledon2025 #Wimbledon Vai su X

Jannik #sinner domina alla grande nel suo secondo turno di #Wimbledon . Il numero 1 al mondo di sbarazza in 3 set dell'Australiano #vukic. Meno di 2 ore per battere il tennista Aussie 6-1 6-1 6-3 Vai su Facebook

Wimbledon, il programma di oggi: partite e orari; LIVE Wimbledon: Cobolli agli ottavi, Mensik ko. Cocciaretto fuori al 3°, Nakashima-Sonego 7-6 4-3; Wimbledon, Sonego Nakashima in streaming gratis? Guarda la sfida in diretta.

Sinner-Martinez a Wimbledon in diretta: Jannik a caccia degli ottavi dalle 14.30. Subito in campo Cobolli e Cocciaretto - Jannik affronta lo spagnolo, sarà il primo match del centrale (un solo precedente, vinto dall'azzurro). corriere.it scrive

Wimbledon in diretta: in campo Cobolli e Cocciaretto, poi tocca a Sonego. Obiettivo ottavi - Oltre a Jannik Sinner, che sul Centrale affronta Martinez, sono tre gli italiani impegnati nel terzo turno dello Slam sull’erba. Come scrive informazione.it