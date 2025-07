LIVE Cocciaretto-Bencic 4-6 6-3 5-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’italiana serve per il match tie-break partita incredibile!

Segui l'emozionante sfida tra Cocciaretto e Bencic in diretta da Wimbledon 2025, una partita che sta regalando momenti di pura suspense. Con ogni punto, il match si fa sempre più intenso, portandoci verso un possibile tie-break decisivo. Non perdere nemmeno un attimo: clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e vivere ogni emozione di questa incredibile battaglia sul campo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla per l’italiana. 15-0 Inizia bene Cocciaretto costringendo Bencic all’errore di rovescio!! 5-6 Brutto errore di Cocciaretto che ha alternato grandi punti e brutti gratuiti in questo game: l’italiana è costretta a tenere il suo servizio per giocarsela al match tie-break. Seconda per Bencic. 40-30 Trova la riga con la prima Bencic e va in vantaggio nel game. 30-30 Risposta a rete di Cocciaretto, peccato perchè la seconda era lenta. Seconda palla, momento importantissimo! 15-30 Altra risposta incredibile sulla seconda di Bencic! Questa volta però è di dritto in lungolinea! Altra seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Bencic 4-6 6-3 5-6, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’italiana serve per il match tie-break, partita incredibile!

In questa notizia si parla di: cocciaretto - bencic - italiana - diretta

Wimbledon 2025, Iga Swiatek ed Elena Rybakina al terzo turno. Bencic sfiderà Cocciaretto - Wimbledon 2025 si appresta a regalare emozioni da brivido, con Iga Swiatek ed Elena Rybakina già qualificate al terzo turno.

Wimbledon in diretta: Cobolli agli ottavi, Cocciaretto-Bencic 4-6, 6-3. In campo anche Sonego; LIVE! Wimbledon, Day 6: oggi 4 italiani, aprono Cobolli e Cocciaretto; LIVE Wimbledon: Cobolli avanti 6-2 6-4 3-1 su Mensik, Cocciaretto conduce nel terzo, Sonego al via.

Wimbledon in diretta: in campo Cobolli e Cocciaretto, poi tocca a Sonego. Obiettivo ottavi - Oltre a Jannik Sinner, che sul Centrale affronta Martinez, sono tre gli italiani impegnati nel terzo turno dello Slam sull’erba. informazione.it scrive

Wimbledon LIVE: Cocciaretto chiede strada a Bencic, segui il match di 3° turno dalle ore 12 - CLICCA QUI O PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA [https://supertennis. Scrive sport.tiscali.it