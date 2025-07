Il monologo della speziale | è stata ufficialmente annunciata la messa in produzione di un nuovo sequel

Il monologo della speziale torna a incantare i fan con un nuovo sequel! Dopo il successo delle prime due stagioni, la saga di Maomao si prepara a regalarci nuove avventure e sorprese, confermando il suo posto nel cuore degli appassionati. Con un teaser promozionale appena rilasciato, l’attesa cresce: cosa ci riserverà questa nuova fase della serie? Prepariamoci a scoprire il prossimo capitolo di questa affascinante storia.

Un primo teaser promozionale ha annunciato la produzione di un nuovo sequel dell'anime basato sulla serie di light novel "Il monologo della speziale". La saga de Il monologo della speziale prosegue con un nuovo sequel animato annunciato ufficialmente. Tratto dalle light novel di Natsu Hy?ga, il racconto della brillante e sarcastica Maomao continua a conquistare il pubblico, dopo due stagioni già disponibili su Crunchyroll. Il monologo della speziale: Maomao torna con nuovi misteri animati Non ha intenzione di appendere al chiodo pestello e mortaio la sagace Maomao, protagonista de Il monologo della speziale, che torna a far parlare di sé con l'annuncio di un nuovo sequel animato.