Comprare a rate costa di più in Italia | il confronto con gli altri Paesi

In Italia, comprare a rate costa di più rispetto ad altri paesi europei, con tassi ancora elevati rispetto alla media dell’area euro e dei principali partner. Nonostante ciò, nel 2023 il volume dei finanziamenti è cresciuto del 5,4%, segnando un aumento significativo. Ma quali sono i tassi praticati? L’analisi First Cisl svela un quadro complesso, confermando come il nostro paese continui ad affrontare sfide importanti nel settore del credito al consumo.

In Italia comprare a rate costa di più che in altri paesi europei. Il nostro paese si conferma tra quelli in cui i tassi restano più elevati rispetto alla media dell’area euro e a quelli praticati nei principali partner. Al netto di questo, rispetto a un anno fa il volume dei finanziamenti è aumentato del 5,4%, passando da 162,4 a 171,1 miliardi di euro. Quali sono i tassi: il confronto. Nell’analisi First Cisl si conferma un dato negativo per gli italiani. L’Italia infatti è ai primi posti in Europa per i costi che i consumatori devono pagare sui finanziamenti personali, una tendenza che si riconferma anno dopo anno e il 2025 non fa eccezione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Comprare a rate costa di più in Italia: il confronto con gli altri Paesi

In questa notizia si parla di: italia - comprare - rate - costa

Comprare casa a Bologna, Mazzini-Fossolo è fra i quartieri più ricercati d’Italia - Comprare casa a Bologna Mazzini-Fossolo è un'opportunità irripetibile, poiché è uno dei quartieri più ricercati d'Italia.

#CreditoalConsumo in crescita anche nel 2025, ma comprare a #rate in Italia costa più che in Germania e Francia. Prosegue corsa della #CessionedelQuinto dello stipendio Leggi l’analisi della #FondazioneFiba di #FirstCisl: https://tinyurl.com/bded78s Vai su X

In un'estate italiana che si preannuncia piena di rincari, risale la domanda di credito al consumo. Stando ai dati elaborati per La Stampa da Experian, azienda data tech leader nelle soluzioni per il settore finanziario, nel mese di maggio è aumentata soprattutto Vai su Facebook

Credito al consumo in crescita anche nel 2025, ma comprare a rate in Italia costa più che in Germania e Francia. L’analisi First Cisl; Comprare a rate costa di più in Italia: il confronto con gli altri Paesi; QUANTO COSTA COMPRARE A RATE COL COSTO DEL DENARO AL 2,5%.

Comprare a rate costa di più in Italia: il confronto con gli altri Paesi - In Italia il Taeg sul credito al consumo tocca il 10,18% con costi fino a 102 euro su 1. Scrive quifinanza.it

In Italia comprare una casa costa sempre di più: l'Istat certifica un balzo del +3,2% nel 2024 - MSN - In Italia comprare una casa costa sempre di più: l'Istat certifica un balzo del +3,2% nel 2024. Segnala msn.com