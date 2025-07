Corsi INDIRE | è ufficiale in Sardegna si apriranno nuove sedi dell’Istituto per gli esami in presenza

Ottime notizie per i futuri insegnanti sardi! INDIRE ha confermato l’apertura di nuove sedi d’esame in Sardegna, facilitando così l’accesso ai percorsi di specializzazione per il sostegno. Questa decisione risponde alle esigenze dei corsisti isolani, garantendo esami in presenza e un percorso più accessibile. Scopri come queste novità renderanno più facile il tuo cammino professionale nel mondo dell’istruzione.

INDIRE ha ufficialmente confermato l’apertura delle sedi d’esame in Sardegna per i nuovi percorsi di specializzazione per il sostegno. La decisione risponde alle richieste dei corsisti isolani, che dovranno sostenere le prove intermedie e finali in presenza, agevolando la loro partecipazione. Modalità dei percorsi e svolgimento degli esami I nuovi percorsi di specializzazione sostegno, normati . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

