Inter U23 il progetto prende forma! Da Vecchi allenatore alle figure dirigenziali | tutti i nomi!

Il progetto Inter U23 sta finalmente prendendo forma, portando entusiasmo e speranza tra i tifosi nerazzurri. Dalla scelta di vecchi allenatori alle nuove figure dirigenziali, ogni dettaglio è curato per costruire una squadra competitiva e innovativa. Con il debutto in Coppa Italia di Serie C previsto per sabato 17 agosto, la nuova formazione nerazzurra rappresenta un passaggio chiave nel consolidamento del futuro dell’Inter. La passione è in campo: il nuovo capitolo inizia!

Inter U23, il progetto prende forma! Da Vecchi allenatore alle figure dirigenziali: tutti i nomi che seguiranno la nuova squadra nerazzurra. L’attesa per la nuova stagione non riguarda soltanto la prima squadra: anche il nuovo progetto dell’ Inter U23 si prepara a partire, con il debutto fissato per sabato 17 agosto nel primo turno della Coppa Italia di Serie C. La nuova formazione nerazzurra, che rappresenta un passaggio chiave nello sviluppo del settore giovanile, effettuerà il primo raduno a fine luglio alla Pinetina, per poi proseguire la preparazione a Riscone di Brunico. Alla guida tecnica ci sarà Stefano Vecchi, già noto per le esperienze con la Primavera interista e in Serie B, affiancato dal vice Omar Danesi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter U23, il progetto prende forma! Da Vecchi allenatore alle figure dirigenziali: tutti i nomi!

