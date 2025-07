Caterina Lambiase muore a 50 anni dopo un intervento ai diverticoli era stata operata d' urgenza | indagati i medici

Una tragica perdita scuote la comunità di Fuorni: Caterina Lambiase, 50 anni, dopo un intervento d’urgenza per i diverticoli, perde la vita. La Procura di Salerno ha aperto un’indagine per chiarire le cause di questa drammatica fine e valutare eventuali responsabilità mediche. Rimanete aggiornati per scoprire come si svilupperà questa vicenda e quali novità emergeranno nelle prossime ore.

