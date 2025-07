Da Zverev a Berrettini | quando la testa dice basta Il crollo spiegato dal mental coach

Dalla pressione di Zverev a Berrettini, fino al crollo mentale in campo, il mondo del tennis sta vivendo una rivoluzione interiore. Marco Valerio Ricci, mental coach di fama, analizza come i primi campioni della Generazione Z affrontino sfide più complesse e una sensibilità maggiore, segnando un cambiamento culturale profondo. Quando la testa dice basta, il crollo diventa l’emblema di un’epoca in cui la mente conta più di ogni racchetta.

Quanto accaduto a Wimbledon va ben oltre l’aspetto sportivo: come spiega Marco Valerio Ricci, “c’è un cambiamento culturale in atto. Parliamo dei primi campioni della generazione Z, una generazione con una sensibilitĂ maggiore”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Zverev a Berrettini: quando la testa dice “basta”. Il crollo spiegato dal mental coach

In questa notizia si parla di: zverev - berrettini - testa - dice

Inizia lo spettacolo del torneo di Wimbledon. Berrettini e Paolini guidano gli azzurri. Debuttano Alcaraz e Zverev - Inizia lo spettacolo di Wimbledon 2025, il terzo grande Slam stagionale che promette emozioni indimenticabili.

#2luglio #wimbeldon2025 #WIMBLEDON #Sinner #Musetti #berrettini #zverev #NARDI #Djokovic WIMBLEDON: ECATOMBE TESTE DI SERIE, MUSETTI E BERRETTINI CHE DELUSIONE https://youtu.be/2f0HAsbF1dg?si=CgJlQ9-beP9s-aSa… via @YouTu Vai su X

?WIMBLEDON, forfait di Fils e Korda: Berrettini ora sogna una testa di serie! A Wimbledon, al via lunedì 30 giugno sull’erba londinese, tra le 32 teste di serie che saranno assegnate ai migliori 32 giocatori del ranking tra gli iscritti c'erano Arthur Fils n.16 Atp e Vai su Facebook

Zverev: Mi manca la gioia. Berrettini: Mi si è rotta anche la testa. Se il tennis prosciuga; Berrettini straccia Zverev; Berrettini, il colpaccio è servito: sconfitto Zverev, il tedesco non supererà Sinner.

Zverev: "Mi manca la gioia". Berrettini: "Mi si è rotta anche la testa". Se il tennis prosciuga - Spesso, quando si chiede a un tennista perché abbia scelto proprio questo sport, risponderà: 'Perché in campo sei da solo, se vinci è merito tuo, se perdi è colpa tua'. Segnala informazione.it

Berrettini-Zverev all'Atp Montecarlo 2025, diretta 2-6; 6-3; 7-5: Matteo ai quarti, Sinner resta n. 1 fino a Roma - Corriere della Sera - La testa di serie numero 1 Sascha Zverev è sconfitta in tre set, la vetta del ranking di Sinner è blindata: tre set pieni di passione e imperfezioni consegnano al romano una felice manciata di ... corriere.it scrive