Kean retroscena inquietante per la Fiorentina | la verità sulla clausola dell’attaccante

Il futuro di Moise Kean si tinge di ombre e retroscena inquietanti, scuotendo i tifosi viola. La verità sulla clausola rescissoria da 52 milioni di euro potrebbe essere la chiave per cambiare le sorti del mercato e aprire scenari sorprendenti. In un clima di incertezza, restano solo 10 giorni per decifrare se il talento italiano cambierà maglia o continuerà a scrivere la sua storia con la Fiorentina.

Spuntano novità determinanti per il futuro dell'attaccante italiano: il retroscena terrorizza i tifosi Viola e può cambiare tutto il mercato. Il futuro di Moise Kean resta ancora incerto. Ci sono ancora 10 giorni di tempo per pagare la clausola rescissoria da 52 milioni di euro e strapparlo alla Fiorentina, ma fin qui, nessun club europeo si è fatto avanti concretamente. L'unica offerta arrivata ai Viola e al giocatore è stata da parte dell'Al-Qadsiah in Arabia Saudita, ma la destinazione non ha convinto il calciatore.

