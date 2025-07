LIVE F1 GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | Hamilton Antonelli e Leclerc a rischio eliminazione in Q2

Il Gran Premio di Gran Bretagna 2025 sta infiammando gli appassionati di Formula 1, con Hamilton, Antonelli e Leclerc a rischio eliminazione in Q2. La battaglia è serrata e ogni secondo conta: chi riuscirà a superare questa fase cruciale? Restate collegati, perché il cuore della corsa sta per entrare nel vivo e ogni aggiornamento potrebbe fare la differenza!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.46 Hamilton, Antonelli e Leclerc non possono permettersi sbavature: in caso contrario, non supereranno il taglio. 16.45 Cinque minuti al termine. I piloti rientrano in pista. 16.44 Piloti tutti ai box a 6 minuti dal termine. 16.42 La classifica a metĂ Q2: 1 Lando Norris McLaren 1:25.231 — 2 Max Verstappen Red Bull Racing 1:25.316 +0.085 3 Oscar Piastri McLaren 1:25.316 +0.085 4 George Russell Mercedes 1:25.637 +0.406 5 Fernando Alonso Aston Martin 1:25.707 +0.476 6 Carlos Sainz Williams 1:25.861 +0.630 7 Alexander Albon Williams 1:25.889 +0.658 8 Isack Hadjar Racing Bulls 1:25. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Hamilton, Antonelli e Leclerc a rischio eliminazione in Q2

In questa notizia si parla di: diretta - hamilton - antonelli - leclerc

LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: Hamilton cresce, Piastri e Norris precedono Russell - Segui in diretta il GP dell'Emilia Romagna 2025, dove la battaglia continua in pista! Hamilton avanza, mentre Piastri e Norris si posizionano davanti a Russell.

LIVE #F1, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: alle 12.30 la FP3, la #Ferrari lavora in ottica qualifiche -#BritishGP #Leclerc #Hamilton #Verstappen #Russell #Antonelli #Norris #Piastri #Vasseur #Alonso Vai su X

NORRIS RE D’AUSTRIA! Lando Norris trionfa al GP di Spielberg, guidando una doppietta McLaren con Piastri al secondo posto. Sul terzo gradino del podio sale #Leclerc (#Ferrari), seguito da #Hamilton (Ferrari) e Russell (Mercedes). Gara intensa: al pri Vai su Facebook

F1 GP Silverstone, qualfiche in diretta: Ferrari e McLaren per la pole, Verstappen vola in Q1; Leclerc promuove la Ferrari a Silverstone: «L'assetto funziona». Anche Hamilton è fiducioso; GP Austria: riscatto Norris, vince davanti a Piastri. Leclerc a podio, Hamilton quarto, che guaio Antonelli.

Diretta Qualifiche Formula 1 GP Silverstone: segui Hamilton e Leclerc in lotta per la pole postion - Diretta tv esclusiva su Sky, che le manderà in onda sul canale 207 (Sky Sport Formula 1). Come scrive corrieredellosport.it

F1 Gp Silverstone diretta qualifiche LIVE: fp3 a Leclerc, Hamilton veloce ma "frenato" dalle bandiere rosse - La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp di Gran Bretagna, 12° prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Silverstone. Riporta sport.virgilio.it