Perché CR7 non c' era ai funerali di Diogo Jota? La possibile spiegazione e le critiche

La presenza o assenza di Cristiano Ronaldo ai funerali di Diogo Jota ha acceso numerose discussioni tra tifosi e media. Mentre alcuni criticano la sua scelta di essere in vacanza a Maiorca, altri comprendono il dolore per la perdita del padre che potrebbe aver influenzato la sua decisione. Ma cosa ci sta dietro questa scelta? Scopriamo insieme le possibili motivazioni e le reazioni che hanno scaturito.

Il capitano del Portogallo si troverebbe in vacanza a bordo del suo yacht di lusso a Maiorca. La decisione di disertare nascerebbe, però, dallo shock per la morte del padre.

Diogo Jota non poteva volare dopo un problema ai polmoni: tutto quello che sappiamo sull'incidente in cui hanno perso la vita il calciatore e il fratello. Sabato i funerali - Il mondo del calcio è rimasto sconvolto dalla drammatica tragedia di Diogo Jota e di suo fratello, vittime di un incidente che ha scosso il Portogallo.

Tutto il dolore di Rute Cardoso, sorretta dalla sorella, per l'ultimo saluto al marito Diogo Jota. In migliaia ai funerali del calciatore del Liverpool e del fratello Vai su Facebook

