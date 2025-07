Dave Meltzer | la WWE vuole creare il caos

Nel mondo del wrestling, ogni mossa conta e le recenti dichiarazioni di Dave Meltzer hanno acceso un forte dibattito. Il giornalista statunitense ha espresso dure critiche sulla promozione di WWE Evolution, suggerendo che potrebbe essere un tentativo di creare confusione e caos nel panorama wrestling. Ma cosa si cela dietro queste affermazioni? Scopriamo insieme i dettagli e le implicazioni di questa intricata strategia.

Dave Meltzer, noto giornalista sportivo statunitense, ha fatto alcune dure dichiarazioni a Wrestling Observer Radio, sul tema WWE Evolution, criticandone la promozione, e sullo show WWE Saturday Night’s Main Event (strizzando l’occhio sulla concomitanza di questi 2 eventi con lo show targato AEW, All In Texas, ndr) Di seguito riportiamo le parole di Meltzer ” WWE Evolution sembra semplicemente mal promosso, e credo che il motivo sia perchè stanno organizzando più eventi nello stesso weekend, i riflettori sembrano esser puntati solo su Saturday Night’s Main Event, quando invece il PLE vero e proprio è WWE Evolution, non puoi aspettarti che lo show abbia il successo che meriti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Dave Meltzer: “la WWE vuole creare il caos”

