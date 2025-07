Corsi Indire 2025 | lezioni dopo il 20 luglio sedi e date degli esami ancora da definire

Se sei interessato ai Corsi Indire 2025, resta aggiornato: le lezioni inizieranno subito dopo il 20 luglio, ma ancora non sono state ufficializzate le sedi e le date degli esami. Con le iscrizioni aperte fino a martedì, è il momento di prepararsi per questa importante opportunità formativa. Ti terremo informato su tutte le novità !

Pubblicati il decreto e i bandi per i Corsi Indire 2025, ma restano incertezze su date e logistica. Le lezioni prenderanno il via a luglio, ma le sedi e i giorni specifici per gli esami non sono ancora stati comunicati ufficialmente. Scadenze e avvio dei Corsi Indire Le iscrizioni ai percorsi formativi si chiuderanno martedì . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: corsi - indire - lezioni - luglio

