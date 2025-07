Esplosione di via Nizza forse dolosa | trovate tracce di un innesco

Un episodio drammatico scuote Torino: nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 giugno, un’esplosione devastante in via Nizza 389 potrebbe essere stata di natura dolosa. Le prime indagini hanno trovato tracce di un innesco, alimentando i sospetti su un gesto intenzionale. La tragedia ha causato la perdita di Jacopo Peretti, 33 anni, il cui corpicino è stato trovato carbonizzato sotto le macerie. La città attende risposte e giustizia.

Potrebbe essere di natura dolosa la causa dell’esplosione che, nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 giugno, ha devastato diversi appartamenti di un edificio in via Nizza 389 a Torino. Nell’esplosione ha perso la vita Jacopo Peretti, 33 anni: il suo corpo è stato rinvenuto carbonizzato sotto le macerie del suo appartamento al quinto . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Esplosione di via Nizza forse dolosa: trovate tracce di un innesco

In questa notizia si parla di: esplosione - nizza - dolosa - forse

Torino, paurosa esplosione in un appartamento: cinque feriti in via Nizza - Una notte di paura a Torino, dove un’esplosione devastante in via Nizza ha provocato cinque feriti e un vasto incendio coinvolgendo più appartamenti.

Esplosione di Torino, forse trovato un innesco: ipotesi atto doloso; Esplosione di via Nizza forse dolosa: trovate tracce di un innesco; Esplosione di Torino, forse trovato un innesco: ipotesi atto doloso.

Esplosione di Torino, forse trovato un innesco, per la procura non è stato un incidente - La deflagrazione di via Nizza che ha causato la morte di un ragazzo, non sarebbe stata causata da una fuga di gas: "Forse trovato un innesco". Riporta msn.com

Esplosione via Nizza a Torino, quali sono le cause? L’ipotesi: “Non è stato un tragico incidente" - Esplosione via Nizza Torino: ipotesi atto doloso, un morto e cinque feriti. Secondo tag24.it