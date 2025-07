Dani Olmo in Serie A | c’è la svolta lo scambio

Il futuro di Dani Olmo al Barcellona è appeso a un filo, con i rumors che alimentano un possibile addio. La società catalana sta rivalutando il suo ruolo, aprendo alla possibilità di uno scambio che potrebbe portarlo in Serie A. Mentre si delineano nuove strategie per il talento spagnolo, resta da capire se questa potrebbe essere la svolta decisiva o solo un arrivederci. La pazza danza del mercato si prepara a scrivere un nuovo capitolo per Olmo.

Il futuro dello spagnolo potrebbe essere lontano dal Barcellona. I catalani non sembrano essere intenzionati a puntare su di lui. E attenzione allo scambio in Serie A Il futuro di Dani Olmo al Barcellona ritorna in forte bilico. Secondo le informazioni di Don Balon, i catalani sono ritornati a ragionare sul destino dello spagnolo. La volontà dei blaugrana sembrerebbe essere quella di puntare sul calciatore, ma lo spazio rischia di essere inferiore e per questo motivo una sua partenza non è da escludere. La decisione finale dovrebbe avvenire entro la fine della sessione. Attenzione, però, ad uno scambio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Dani Olmo in Serie A: c’è la svolta, lo scambio

