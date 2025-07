Francis Ford Coppola al Magna Graecia Film Festival 2025 | anteprima esclusiva di Megalopolis a Soverato

Preparati a vivere un evento unico e memorabile: il Premio Oscar Francis Ford Coppola sarà protagonista di un’anteprima esclusiva del suo nuovo film, “Megalopolis”, al Magna Graecia Film Festival 2025. Lunedì 14 luglio, presso il Supercinema di Soverato, gli appassionati di cinema avranno l’opportunità di assistere alla première mondiale di questa attesissima pellicola. Un’occasione irripetibile per immergersi nel grande cinema e ascoltare direttamente dal maestro le sue preziose riflessioni. Non mancate!

Evento imperdibile per gli amanti del grande cinema: il Premio Oscar Francis Ford Coppola sarà protagonista di un’anteprima straordinaria in occasione del Magna Graecia Film Festival 2025. Il leggendario regista statunitense presenterà il suo ultimo capolavoro, “Megalopolis”, in una proiezione esclusiva presso il Supercinema di Soverato. Anteprima mondiale di “Megalopolis” con Coppola a Soverato. Lunedì 14 luglio, a partire dalle ore 17:30, il pubblico potrà assistere a una serata-evento che unirà cinema, dialogo e riflessione sul futuro dell’umanità. L’incontro, dal titolo “How To Change Our Future”, vedrà Coppola in conversazione interattiva con il pubblico e con Silvia Bizio, curatrice delle opere prime internazionali del festival e promotrice dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com