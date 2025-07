flavio ubirti il single preferito di temptation island

Flavio Ubirti sta conquistando il cuore delle telespettatrici di Temptation Island, diventando il single più amato della tredicesima edizione. Con il suo fascino irresistibile e personalità coinvolgente, ha già fatto breccia nel pubblico, che lo definisce il tentatore preferito. Ma chi è davvero Flavio? Scopriamo insieme il suo percorso e le sue ambizioni, pronti a tifare per lui in questa avventura emozionante.

Tutte le fidanzate della tredicesima edizione di Temptation Island avrebbero voluto sceglierlo come loro tentatore preferito, ma alla fine soltanto Maria Concetta, impegnata con Angelo, ha avuto questo privilegio, dato che è stata la prima ad esprimersi. Un vero e proprio record per il single Flavio Ubirti, pronto a farsi conoscere dal pubblico del reality di Canale 5 e a far sognare le telespettatrici del programma, già impazzite per lui. Chi è Flavio Ubirti. Flavio ha 24 anni, è di Figline Valdarno, un paese in provincia di Firenze. Addestra cani insieme a suo padre. E’ molto fiero del suo sorriso e del fisico atletico. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it