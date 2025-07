Mercato Juventus spunta il clamoroso no | ha rifiutato il Napoli nel possibile scambio per Osimhen! L’indiscrezione e tutti i dettagli

Il calciomercato juventino si infiamma con una notizia sorprendente: la Juventus avrebbe rifiutato un'offerta del Napoli per Osimhen. Un colpo di scena che mette in subbuglio gli equilibri tra le grandi del calcio italiano, lasciando tutti con il fiato sospeso. Ma cosa nasconde davvero questa scelta? Scopriamo i dettagli e le conseguenze di questa mossa che potrebbe riscrivere le sorti di questa sessione di mercato.

Mercato Juventus, scambio per Osimhen: ha detto no al Napoli! Clamoroso retroscena sul big bianconero. Tutti gli aggiornamenti di calciomercato. Il mercato Juventus si trasforma in un vero e proprio thriller, con Dusan Vlahovic protagonista di una situazione che potrebbe avere conseguenze molto pesanti. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il centravanti serbo avrebbe bloccato le mosse di mercato dei bianconeri, rifiutando persino uno scambio che avrebbe avuto del clamoroso. Stando alla ricostruzione del quotidiano, la dirigenza bianconera aveva lavorato su una maxi-operazione con il Napoli.