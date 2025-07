Breda Art Festival 2025 | street art live painting e un murale permanente trasformano la periferia est di Roma

Il Breda Art Festival 2025 trasforma la periferia est di Roma in un vivace palcoscenico di creatività urbana. Tra street art, live painting e un murale permanente, l’evento gratuito coinvolge la comunità, portando arte, colore e innovazione nel cuore storico del Villaggio Breda. Un’occasione unica per vivere l’arte partecipata e riscoprire il volto vibrante di questa zona; un vero trionfo di espressione e inclusione che promette di lasciare un segno indelebile nel quartiere.

Il Villaggio Breda – storico quartiere del VI Municipio di Roma Est – si trasforma in un palcoscenico d'arte urbana grazie al successo del Breda Art Festival 2025, manifestazione gratuita che dal 28 giugno sta animando le strade del quartiere con eventi, performance e laboratori di arte partecipata. L'iniziativa, vincitrice dell'Avviso Pubblico Artes et Iubilaeum

Breda Art Festival 2025 ? 28 giugno – 7 luglio | Municipio VI, Roma ? Ingresso gratuito Street art, pittura dal vivo, performance e laboratori con artisti internazionali. ? Nuovo murale di Maupal + mostra Super Pope! Un progetto di ARTIX

Dal 28 giugno al 7 luglio 2025 prende vita il #BredaArtFestival! Arte contemporanea, street art, live painting, workshop e la mostra "Super Pope" di Maupal. Rigenerazione urbana nel cuore del Villaggio Breda (Roma VI). Ingresso libero!

Street Art a Roma Est: laboratorio gratuito al Breda Festival; Il Breda Art Festival porta a Roma la pittura dal vivo come linguaggio del futuro; BREDA ART FESTIVAL.

BREDA ART FESTIVAL: prima edizione della rassegna su live painting, street art e fotografia sociale - Dal 28 giugno al 7 luglio 2025 va in scena la prima edizione del Breda Art Festival, un progetto culturale che mette al centro il Villaggio Breda, nel VI Municipio di Roma, come spazio di

Breda Art Festival 2025, arte urbana per rivitalizzare la periferia di Roma - Al via oggi Breda Art Festival 2025, manifestazione che porta la creatività contemporanea nel cuore dello storico quartiere operaio di Roma