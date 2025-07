Comincia male il Tour de France dell’Italia | Ganna si ritira dopo una caduta

Il Tour de France dell’Italia ciclistica inizia nel peggiore dei modi, con la dolorosa uscita di scena di Filippo Ganna. Il campione nazionale, favorito per la cronometro di Caen, è stato costretto a fermarsi dopo una caduta improvvisa durante una tappa cruciale. La perdita di Ganna rappresenta un duro colpo per gli appassionati italiani e mette in discussione le speranze di successo della nostra rappresentativa. Ora, si apre un nuovo capitolo di sfide e speranze, mentre il team si prepara a reagire.

Comincia come probabilmente peggio non poteva il Tour de France dell’Italia ciclistica. Si è infatti ritirato Filippo Ganna, corridore italiano più atteso soprattutto per la crono di Caen alla quinta tappa. Il 28enne, campione nazionale italiano a crono – titolo vinto una settimana fa – è stato costretto ad abbandonare la competizione a causa di una caduta ai -132 km dal traguardo. Era finito a terra mentre attraversava una rotonda, toccandosi con Flynn. La 112ma edizione del Tour del France è scattata quest’oggi da Lille, sede sia di partenza che di arrivo della prima frazione, lunga 184.9 km. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Comincia male il Tour de France dell’Italia: Ganna si ritira dopo una caduta

