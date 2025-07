Akira Kurosawa il samurai del cinema torna sul grande schermo in 4k

Preparatevi a rivivere l’essenza del cinema giapponese: Akira Kurosawa, il maestro che ha rivoluzionato la storia del cinema e ispirato capolavori come Star Wars, torna sul grande schermo in una straordinaria versione 4K. Dal 18 al 31 luglio, il Film Forum di New York celebra il suo genio con una retrospettiva imperdibile. Un'occasione unica per riscoprire i suoi film più iconici e immergersi nell’arte senza tempo di un vero maestro.

Dal 18 al 31 luglio, il Film Forum di New York ospiterà Akira Kurosawa: A Retrospective, una rassegna in 4K dei capolavori del celebre regista giapponese, da Yojimbo a Ikiru. L'omaggio coincide con il remake hollywoodiano di High and Low diretto da Spike Lee, con Denzel Washington protagonista, in uscita il 22 agosto. Akira Kurosawa torna in 4K: omaggio al maestro del cinema giapponese Akira Kurosawa non è stato solo un regista, ma un vero architetto di linguaggi visivi, capace di scolpire la settima arte con precisione millimetrica e anima zen.

