LIVE Sinner-Martinez 6-1 6-3 6-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’azzurro approda di slancio agli ottavi

Il match tra Sinner e Martinez a Wimbledon 2025 si è infiammato, regalando emozioni intense agli appassionati di tennis. Con un ritmo serrato e colpi mozzafiato, l’azzurro ha dimostrato tutta la sua grinta, approdando con slancio agli ottavi di finale. Resta con noi per scoprire ogni dettaglio di questa sfida spettacolare e vivere insieme le emozioni del torneo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:45 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Martinez. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 16:44 11 ACE e 3 doppi falli per l’azzurro, che ha messo in campo il 59% di prime portando a casa 8 punti su 10. 76% di prime in campo invece per Martinez, costantemente in difficoltà alla battuta anche a causa dei fastidi alla spalla. 16:43 Un’ora e 55 minuti bastano a Sinner per balzare agli ottavi. Match in pieno controllo per Jannik, che finora ha passeggiato nei primi tre turni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Martinez 6-1 6-3 6-1, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’azzurro approda di slancio agli ottavi

In questa notizia si parla di: martinez - diretta - sinner - azzurro

LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Martinez in testa, Pogacar marca stretto Vingegaard - Il Giro del Delfinato 2025 entra nel vivo con emozioni mozzafiato sulla tappa di oggi, dove i grandi nomi del ciclismo internazionale si sfidano in un finale infuocato.

Travolgente Sinner, Vukic non ha scampo, sconfitto in tre set. Dopo il successo contro Luca Nardi, Jannik Sinner è tornato in campo per il secondo turno di Wimbledon. Il tennista azzurro ha sfidato Aleksandar Vukic, 26enne australiano che al momento si trova Vai su Facebook

Sinner-Martinez, diretta Wimbledon: terzo set in tempo reale, Jannik show; Sinner-Martinez in diretta a Wimbledon: terzo turno, segui la sfida LIVE; Sinner-Martinez LIVE: Jannik avanti due set a zero.

Wimbledon: Sinner-Martinez 2-0 (6-1/6-3) 5-1 nel terzo set DIRETTA - 1 Sinner al servizio: il terzo doppio fallo del match lo porta ai vantaggi che r ... ansa.it scrive

Wimbledon 2025, Sinner-Martinez: la diretta - Il tennista azzurro, numero 1 del mondo, ha da poco iniziato il suo match valido per i sedicesimi di finale contro lo spagnolo Pedro Martinez. Lo riporta msn.com