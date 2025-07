Aurora Ramazzotti | Ho le smagliature e la ciccetta sulla pancia voglio bene al mio corpo anche se è imperfetto

Aurora Ramazzotti, con sincerità e coraggio, ha condiviso il suo percorso di accettazione del corpo, tra smagliature e ciccetta sulla pancia. La sua storia ci ricorda che la perfezione non è l’obiettivo, ma amare sé stessi così come si è. In un mondo spesso incentrato sull’ideale di perfezione, Aurora ci insegna che il vero valore risiede nell’amore e nel rispetto per il proprio corpo. Continua a leggere.

Attraverso una story condivisa su Instagram, Aurora Ramazzotti è tornata a parlare del rapporto con il suo corpo e della nuova consapevolezza di sé conquistata soprattutto dopo la gravidanza. Oggi la speaker radiofonica e influencer sta imparando ad accettare di non poter essere perfetta: "Io voglio bene al mio corpo, mi fa fare cose meravigliose". 🔗 Leggi su Fanpage.it

