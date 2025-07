Jannik Sinner sbriga la pratica Martinez e avanza agli ottavi a Wimbledon

Jannik Sinner conferma il suo talento e la sua crescita a Wimbledon con una prestazione magistrale, eliminando facilmente Pedro Martinez e conquistando un passo importante verso la conquista del titolo. La sua determinazione e il gioco solido lo proiettano agli ottavi, pronti a sfidare un avversario di livello tra Dimitrov e l’outsider austriaco. Il cammino verso la gloria è sempre più vicino: il sogno continua!

Nessun problema per Jannik Sinner nel terzo turno di Wimbledon. Il numero 1 del mondo approda per la quarta volta consecutiva agli ottavi dei Championships demolendo per 6-1 6-3 6-1 lo spagnolo Pedro Martinez, che le prova tutte per avere qualche arma soprattutto nel secondo set, ma oggi non è proprio il giorno in cui può impensierire il numero 1 del mondo. Prossima sfida quella con uno tra il bulgaro Grigor Dimitrov e il sorprendente austriaco Sebastian Ofner. Si inizia con il Centre Court coperto, e ci vogliono appena sette minuti affinché Sinner trovi il primo break del match, sovrastando di potenza Martinez. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner sbriga la pratica Martinez e avanza agli ottavi a Wimbledon

