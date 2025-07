Grande Fratello 2025 conduce Simona Ventura | concorrenti durata e data di inizio

Simona Ventura torna a condurre il Grande Fratello NIP 2025, un'edizione che promette emozioni autentiche e coinvolgenti. Con una puntata zero già convincente, i vertici di Mediaset hanno deciso di lanciare questa nuova avventura dal 15 settembre, con una durata studiata per mantenere alta la suspense senza raddoppi settimanali. Un ritorno alle origini e un passo decisivo per la rinascita della carriera di...

La versione NIP del reality, ovvero quella con persone comuni, rappresenta un ritorno al format originale lanciato nei primi anni Duemila.

