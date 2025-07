Wimbledon 2025 Sinner batte Martinez e vola agli ottavi di finale

In un match mozzafiato a Wimbledon 2025, Jannik Sinner dimostra ancora una volta il suo talento indiscusso, superando Pedro Martinez in tre set e conquistando così un biglietto per gli ottavi di finale. La sua brillante performance lascia tutti senza parole e alimenta le speranze di un ritorno trionfale nel prestigioso torneo inglese. Ora, l’italiano si prepara ad affrontare il vincente tra Dimitrov e Ofner, puntando a fare la storia del tennis.

Jannik Sinner ha battuto lo spagnolo Pedro Martinez in tre set con il punteggio di 6-1 6-3 6-1. Il match è durato poco meno di due ore. Il tennista altoatesino si è così qualificato per gli ottavi di finale del torneo di Wimbledon 2025. Qui sfiderà il vincente del match tra Grigor Dimitrov e Sebastian Ofner. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Wimbledon 2025, Sinner batte Martinez e vola agli ottavi di finale

In questa notizia si parla di: wimbledon - sinner - martinez - ottavi

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - ha gi224 vinto Wimbledon sinner e alcaraz, sorprendendo tutti. Questa edizione 2025 si conferma uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico, con eliminazioni eccellenti e sorprese clamorose già al secondo turno.

Sinner contro Martinez in diretta, si gioca per gli ottavi di finale di Wimbledon Vai su X

Sarà Rublev Alcaraz negli ottavi di #Wimbledon Pensate che il russo saprà impensierire il campione in carica? Vai su Facebook

Sinner-Martinez a Wimbledon in diretta: Jannik in campo per gli ottavi. Cobolli avanti di un set, Cocciaretto rincorre. Si riprende dopo la pioggia; Wimbledon: Martinez battuto, Sinner agli ottavi di finale; Sinner-Martinez in diretta a Wimbledon: terzo turno, segui la sfida LIVE.

Wimbledon: Martinez battuto, Sinner agli ottavi di finale - Il numero uno al mondo ha battuto agilmente, in tre set, lo spagnolo Pedro Martinez con il punteggio di 6- Come scrive ansa.it

Sinner batte Martinez (6-1, 6-3, 6-1) e accede agli ottavi di Wimbledon: Jannik sfiderà uno tra Dimitrov e Ofner - Sabato in campo per Jannik Sinner che, al Centre Court di Wimbledon, affronterà lo spagnolo nel terzo turno dello Slam. Segnala ilmessaggero.it