Alle Cinque Terre nuoto e vela si imparano gratis boom di iscritti a Monterosso

Un'ondata di entusiasmo coinvolge le Cinque Terre, con record di iscritti ai corsi gratuiti di nuoto e vela offerti dal Circolo Velico Monterosso. Per due settimane, 46 giovani tra i 5 e i 17 anni hanno scoperto il fascino del mare, imparando tecniche di navigazione e sicurezza acquatica. Un'iniziativa che non solo promuove sport e turismo sostenibile, ma rafforza anche il legame tra le comunitĂ e il patrimonio marittimo locale, dimostrando come il mare possa diventare un ponte di crescita e formazione per i piĂą giovani.

La Spezia, 5 lug. (askanews) – Partecipazione da record alla edizione 2025 dei corsi gratuiti di nuoto e vela offerti ogni anno da oltre 20 anni dal Circolo Velico Monterosso “Gino e Bebe De Andreis” agli studenti delle scuole del territorio del Parco delle Cinque Terre. Per due settimane 46 ragazzi di etĂ compresa fra i 5 e 17 anni hanno partecipato dal lunedì al venerdì alle lezioni a terra, in acqua e nel vento coordinate e dirette dal professore Vincenzo Campoli, istruttore federale e referente della Federazione italiana Vela (Fiv) e Federazione Italiana Nuoto (Fin) per le attivitĂ sportive del Circolo Velico Monterosso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: cinque - terre - nuoto - vela

Cinque Terre, tour in barca a prezzi scontati - Scopri le splendide Cinque Terre in un tour in barca a prezzi scontati! Patrimonio dell'UNESCO dal 1997, questi cinque incantevoli borghi liguri - Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore - ti aspettano con le loro colorate case, scogliere mozzafiato e panorami spettacolari.

Alle Cinque Terre nuoto e vela si imparano gratis, boom di iscritti a Monterosso; Liguria Regione Europea dello Sport 2025; Mare, weekend da insider: 10 idee per darsi da fare a Porto Venere.

Alle Cinque Terre nuoto e vela si imparano gratis, boom di iscritti a Monterosso - (askanews) – Partecipazione da record alla edizione 2025 dei corsi gratuiti di nuoto e vela offerti ogni anno da oltre 20 anni dal Circolo Velico Monterosso “Gino e Bebe De Andreis” ... Riporta itacanotizie.it

Andrea Oriana si tuffa in una nuova sfida: 50 chilometri a nuoto al largo delle Cinque Terre. Per avventura e solidarietà - MSN - Il lecchese classe 1973, che nel curriculum sportivo vanta la traversata a nuoto della Manica e la Lecco- Scrive msn.com