Windstorm 3 – Ritorno alle origini | tutto quello che c’è da sapere sul film

Se ami l’avventura, i cavalli e le storie di emozioni vere, non puoi perderti questa sera su Italia 1 alle 21:20 Windstorm 3 – Ritorno alle origini. Diretto da Katja von Garnier, il film ti farà vivere un viaggio emozionante tra fantasia e sentimenti autentici. Scopri insieme a noi tutto quello che c’è da sapere sul cast, la trama e come seguire questa coinvolgente saga. Preparati a riscoprire le radici di Windstorm!

Windstorm 3 – Ritorno alle origini: trama, cast e streaming del film. Stasera, sabato 5 luglio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Windstorm 3 – Ritorno alle origini (Ostwind – Aufbruch nach Ora), film tedesco del 2017 diretto dalla regista Katja von Garnier. Il film è la continuazione del film Windstorm – Liberi nel vento del 2013 e Windstorm 2 – Contro ogni regola del 2015. Il romanzo è l’omonimo di Kristina Magdalena Henn e Lea Schmidbauer funge da modello. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Mika ancora non sa esattamente cosa sta cercando nella vita e volta le spalle a Gut Kaltenbach senza ulteriori indugi. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Windstorm 3 – Ritorno alle origini: tutto quello che c’è da sapere sul film

In questa notizia si parla di: windstorm - film - ritorno - origini

Windstorm – Liberi nel vento: tutto quello che c’è da sapere sul film - Stasera, su Italia 1 alle 21:20, vi aspetta "Windstorm – Liberi nel vento", un emozionante film del 2013 diretto da Katja von Garnier.

Serata davanti alla TV? Scopriamo insieme cosa c’è di interessante da guardare nei primi nove tasti del telecomando. Buona visione! #StaseraInTV #guidatv #tv #sabato #dallastradaalpalco #realdortmund #4ristoranti #fakingit #film #stranizzadamuri #ilf Vai su X

Windstorm 3 - Ritorno alle origini; “Windstorm – Ritorno alle origini”: trama, cast e trailer; Windstorm 3, Ritorno alle origini: stasera in prima serata su Italia 1.

Windstorm – Ritorno alle origini, film su Italia 1: trama, attori e cast - Questa sera, sabato 5 luglio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Windstorm - msn.com scrive

Windstorm 3 - Ritorno alle origini stasera su Italia 1: trama e cast del film, terzo capitolo della saga - Movieplayer.it - Stasera, 2 settembre 2023, su Italia 1 in prima serata alle 21:20 va in onda Windstorm 3 - Lo riporta movieplayer.it