Adolescente scompare dal villaggio turistico a Brindisi appello per le ricerche | Aiutateci a trovarla

Una giovane di appena 18 anni scompare nel nulla dal suggestivo villaggio turistico Meditur Village di Carovigno, sulla costa di Brindisi. La sua sparizione ha suscitato grande preoccupazione e mobilitato le forze dell'ordine in tutta la zona. Con l’appello pubblico, chiediamo il vostro aiuto: ogni informazione può fare la differenza per ritrovarla sana e salva. Uniti, possiamo fare la differenza e riportarla a casa.

In tutta la zona sono scattate immediatamente le ricerche della giovane appena 18enne, scomparsa improvvisamente nelle scorse ore da un villaggio turistico sulla costa di Carovigno dove stava effettuando uno stage. “La ragazza si è allontanata dal Meditur Village e al momento non si hanno sue tracce” ha spiegato il sindaco della cittĂ brindisina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: villaggio - turistico - ricerche - adolescente

Blitz a Camerota: sequestrato villaggio turistico in via di realizzazione - Un blitz lampo a Camerota scuote il Cilento: i Carabinieri del Parco Nazionale hanno sequestrato un villaggio turistico in costruzione, situato in una zona di straordinaria valenza ambientale.

Adolescente scompare dal villaggio turistico a Brindisi, appello per le ricerche: “Aiutateci a trovarla”.

Adolescente scompare dal villaggio turistico a Brindisi, appello per le ricerche: “Aiutateci a ritrovarla” - In tutta la zona sono scattate immediatamente le ricerche della giovane appena 18enne, scomparsa improvvisamente nelle scorse ore da un villaggio turistico ... Secondo fanpage.it

Ragazza di 18 anni scompare da un villaggio turistico nel Salento: ricerche in corso - La giovane, diventata maggiorenne da pochi giorni, è di origini ucraine e sta facendo uno stage al Meditur di Carovigno, che ha dato l’allarme. Segnala msn.com