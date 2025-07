L' inizio del Tour è uno choc per l' Italia | Ganna cade si fa male alla schiena e si ritira subito

Un inizio di Tour de France da incubo per l’Italia: l’azzurro Ganna, vittima di una caduta spettacolare, si infortuna alla schiena e costretto al ritiro dopo pochi chilometri. Un colpo duro che scuote gli appassionati italiani, mentre il sogno di brillare nella Grande Boucle si spegne prematuramente. La corsa prosegue, ma il dolore e la sfortuna sembrano aver già scritto il suo capitolo più triste.

Inizio di Gran Boucle da incubo per l'azzurro, che cade dopo pochi chilometri e si fa male alla schiena. Per lui impossibile continuare. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - L'inizio del Tour è uno choc per l'Italia: Ganna cade, si fa male alla schiena e si ritira subito

In questa notizia si parla di: inizio - cade - male - schiena

Tour de France 2025, Filippo Ganna cade nella prima tappa: dolorante alla schiena il corridore azzurro - Vai su X

La 59enne ha subito calci alla schiena ed è stata fatta cadere con violenza a terra: ha battuto la testa e riportato un trauma cranico. Ricoverata in ospedale in prognosi riservata Vai su Facebook

Tour de France 2025, la prima tappa a Lille: Filippo Ganna cade e si ritira subito; L'Italia perde subito uno dei suoi campioni! Filippo Ganna cade e si ritira: cosa è successo; Tour: Ganna cade, si rialza e continua ma poi si ritira.

Mal di schiena: esercizi quotidiani e consigli per il sollievo - Scopri come alleviare il mal di schiena con una routine quotidiana di esercizi mirati, stretching e consigli posturali per una schiena forte. leichic.it scrive

Mal di schiena nei bambini: cause e trattamenti - Inoltre, la scoliosi, che può derivare da cause ereditarie, difetti congeniti o svilupparsi all'inizio dell'adolescenza, è un'altra possibile causa del mal di schiena negli adolescenti. Come scrive pazienti.it